Pietro Iemmello, attaccante del Catanzaro, ha parlato della stagione da record e della promozione. I dettagli

Pietro Iemmello ha parlato a Tuttosport del Catanzaro.

PAROLE – «È stata un’emozione fantastica perché vincere è sempre bello ma farlo nella propria città non ha prezzo. Per tanti è difficile essere profeti in patria, per me può essere un segno del destino più che altro perché ho avuto la possibilità di ritornare a casa e di vincere subito. Il massimo per chi fa questo mestiere. Con gli anni ho capito cose che prima non capivo e ora è tutto più chiaro. Adesso quello che importa è sentirmi felice di essere arrivato al Catanzaro e di poter continuare questo percorso in B. Il campionato scorso, che abbiamo stravinto in C, è stato la dimostrazione che a Catanzaro c’è una società forte e organizzata: abbiamo avuto la fortuna di trovare uno staff tecnico che ha permesso a tutti di crescere in modo esponenziale».

