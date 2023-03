Floriano Noto, presidente del Catanzaro, ha parlato a Tuttosport della promozione della sua squadra e della stagione da record

«Questa promozione nasce dalle lacrime di Padova e dai playoff persi la scorsa stagione. Negli occhi dei calciatori ho visto quella rabbia che mi ha fatto capire che avremmo vinto il campionato successivo. Doppia promozione? Non è tempo dei proclami, dobbiamo inserire tre o quattro innesti per essere competitivi, ma dico mai dire mai. Dobbiamo essere bravi a inserire giovani competitivi per valorizzarli».

