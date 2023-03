Tottenham, anche i giocatori spingono per il ritorno in panchina di Mauricio Pochettino per il dopo Conte: la situazione

Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, lo spogliatoio del Tottenham avrebbe già avuto diversi contatti con Mauricio Pochettino per convincere il tecnico argentino a tornare in panchina.

Ormai scaricato Antonio Conte, che aspetta solamente l’esonero, gli Spurs punterebbero sul grande ex per ricostruire un futuro. E lui stesso non avrebbe chiuso all’ipotesi di questo ritorno.

L’articolo Tottenham, anche i giocatori rivogliono Pochettino: il contatto proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG