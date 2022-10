Il primo calciatore dichiarato omosessuale Josh Cavallo ha commentato via Twitter il siparietto tra Puyol e Casillas: il pensiero del giocatore australiano

IL COMMENTO – “Iker Casillas e Carles Puyol, scherzare e prendere in giro il coming out nel calcio è deludente. È un percorso difficile che qualsiasi persona LGBTQ+ deve affrontare. Vedere i miei modelli e le leggende del gioco prendere in giro il coming out e la mia comunità è oltremodo irrispettoso”.

L’articolo Cavallo: «Casillas e Puyol? Deludente prendere in giro il coming out» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG