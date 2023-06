Sulle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano scrive della finale di champions League tra il vincente City e l’Inter

Ecco cosa scrive il giornalista Alessandro Barbano sulle pagine del Corriere dello Sport, all’indomani della finale di Champions League vinta dal Manchester City contro l’Inter:

I PIU’ FORTI?- Ma hanno davvero vinto i più forti? È lecito chiederselo dopo un finale al cardiopalma dove in tre occasioni, con Dimarco, Lukaku e Gosens, l’Inter è arrivata a una distanza infinitesimale dal gol. Di più, è lecito chiederselo dopo una gara che Inzaghi ha impostato in modo perfetto, avanzando di dieci metri, rispetto alle abitudini nerazzurre, il baricentro del gioco, e spezzando a centrocampo il palleggio del City. Che ha mezzi tecnici vistosamente incomparabili, e tuttavia ha sofferto costantemente la pressione dell’Inter, riuscendo in pochissime occasioni a rendersi pericoloso

SUPPLEMENTARI- I supplementari sarebbero stati il minimo sindacale per la squadra milanese, che esce a testa alta dallo stadio Ataturk, dimostrando che il calcio italiano ha imboccato finalmente una fase di rilancio.

L’articolo CdS- Champions, hanno davvero vinto i più forti? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG