CdS – Inter-Fiorentina, netto il rigore su Thuram. Rivedibile la gestione dei cartellini per l’arbitro Marchetti

Il Corriere dello Sport promuove con un 6,5 la prestazione per l’arbitro Marchetti per la partita Inter–Fiorentina. Non sbaglia, nel complesso, la partita Marchetti, fra gli osservati speciali di Rocchi: rivedibile, assolutamente, la gestione dei cartellini

Sbaglia l’intervento Christensen, nel tentativo di recuperare il pallone travolge Thuram che nel frattempo si era messo in traiettoria: Marchetti ha pochi dubbi e fischia il rigore, netto. Protesta la Viola, chiesto un rigore, ma l’intervento di Bastoni su Nico Gonzalez (leggera trattenuta per la maglia, che si allunga solo quando Nico cade) non rientra nei canoni impostati da Rocchi.

L’articolo CdS – Inter-Fiorentina, netto il rigore su Thuram. Rivedibile la gestione dei cartellini proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG