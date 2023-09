Inter, Inzaghi perde 17 giocatori per le Nazionali. Lautaro sarà l’ultimo a rientrare prima del derby contro il Milan

La pausa per la Nazionali arriva nel momento sbagliato per l’Inter. Inzaghi avrà appena due allenamenti completi per preparare il derby con tutta la squadra a disposizione. Lautaro, Sanchez e Cuadrado giocheranno l’ultima partita per le qualificazioni al Mondiale 2026 nella notte italiana tra il 12 e il 13 e Inzaghi conta di averli ad Appiano per l’allenamento del 14.

Il blocco italiano composto da Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian e Frattesi giocherà l’ultima partita contro l’Ucraina il 12, ma il rientro sarà breve. Lo stesso vale per Sommer, che sarà nella vicina Svizzera. Più lungo il viaggio di rientro di Arnautovic dalla Svezia. I primi a rientrare alla base saranno Asllani con l’Albania e gli olandesi Dumfries e De Vrij. Poi da mertedì verranno raggiunti dai francesi Pavard e Thuram. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, Inzaghi perde 17 giocatori per le Nazionali. Lautaro sarà l’ultimo a rientrare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG