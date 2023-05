Il Corriere dello Sport s’interroga sulla presenza di Milan Skriniar con la sua Inter nella finale di Champions League col City

Come scrive il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, all’indomani della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta davanti al proprio tifo a San Siro, viene spontaneo chiedersi se Skriniar giocherà la finale di Champions:

SKRINIAR- Al massimo il difensore potrebbe andare in panchina contro il Torino all’ultima di campionato. Per poi capire se ci siano i margini per farlo giocare anche nella finale di Istanbul contro il Manchester City. L’ultimo match che Skriniar ha giocato risale a due mesi e mezzo fa, nella gara di ritorno contro il Porto. Le indicazioni di Simone Inzaghi, quindi, arriveranno con la prossima settimana. Ma nel mentre il giocatore ha anche svolto una visita di controllo nella clinica francese dove è stato operato alla schiena ad aprile.

L’articolo CdS- Inter-Manchester: Skriniar sarà in campo? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG