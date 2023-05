La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla vittoria casalinga dell’Inter con l’Atalanta, con l’analisi della prestazione dei nerazzurri

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Manchester City non sembra così irraggiungibile dopo la vittoria conseguita dall’Inter ieri con l’Atalanta. Ecco l’analisi del quotidiano:

QUALIFICAZIONE- L’Inter giocherà nella Champions 2023-24. Oltre alla Supercoppa e alla Coppa Italia, è arrivata la certezza che, comunque vada a Istanbul il 10 giugno, la squadra di Simone Inzaghi resterà nell’Europa che conta, condizione fondamentale per la gestione economica del club.

ANALISI

Non diciamolo forte, sussurriamolo a bassa voce, ma la prestazione di ieri contro l’Atalanta è stata così confortante che oggi il Manchester City sembra meno irraggiungibile. L’Atalanta rimane la squadra che colpì l’immaginario odontoiatrico di Pep Guardiola e questa vittoria interista, più netta del gol di scarto, al di là dei 20 minuti finali del primo tempo, periodo in cui i “gasperiniani” si sono rifatti sotto con intensità, questo successo, dicevamo, ci parla di un’Inter autorevole, capace di adattarsi agli eventi, di gestirli e di volgerli a proprio vantaggio.

Sulla strada per Istanbul una grande domanda si fa largo: allo stadio Ataturk non sarà meglio partire con Lukaku-Martinez come coppia d’attacco? Ieri sera la Lu-La ha regalato spettacolo: un gol e un assist di Lautaro; una rete e un bellissimo pre-assist, diciamo così, per Lukaku. Sebbene la stima verso Edin Dzeko sia massima e immutata, un dubbio si insinua: come si potrà separare quei due? Come si potrà lasciare fuori dagli undici Lukaku, arrivato a quota 10 gol in campionato, nonostante l’assenza di mesi per il grave infortunio della prima parte di stagione

