Il Milan pare aver accesso il proprio radar sul talento che sta facendo impazzire tutti. Una curiosità rende intrigante l’affare.

Nel mondo del calcio, dove i talenti emergenti diventano rapidamente l’oggetto del desiderio dei grandi club europei, un profilo in particolare sta catturando l’interesse di numerosi giganti del calciomercato, tra cui spicca con decisione anche il Milan.

Il Club di Via Aldo Rossi, sta valutando possibili rinforzi arruolabili magari già a gennaio e tra i vari nomi emersi nelle ultime ore figura proprio quello del giovane svedese. Tuttavia, la concorrenza per l’acquisto del talento vede già diverse squadre della Premier League pronte a entrare nella battaglia.

Il bisogno di rinforzi a centrocampo

Il Milan, attualmente impegnato in una fase di rinforzo della propria rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione, ha messo nel mirino il ruolo di centrocampista come uno dei punti da potenziare. Nonostante il previsto ritorno di Ismael Bennacer dal lungo infortunio a inizio 2025, l’esigenza di un nuovo innesto resta pressante, a prescindere dalla completa ripresa fisica dell’algerino. I nomi sul taccuino di Moncada non mancano ma uno in particolare pare aver rapito l’attenzione dei vertici rossoneri sul quale emerge anche un curioso retroscena di mercato.

Il nuovo obiettivo e quella particolare coincidenza

Hugo Larsson è un nome che da qualche tempo circola nei corridoi di Casa Milan. Classe 2004, svedese, è un centrocampista che predilige il ruolo difensivo. Dopo aver mosso i primi passi nel Malmoe – lo stesso club che ha contribuito alla formazione di Zlatan Ibrahimovic – nell’estate del 2023 è approdato in Bundesliga, all’Eintracht Francoforte, con un trasferimento del valore di circa 9 milioni di euro. Da allora, con le sue prestazioni costanti ha dimostrato di valere l’investimento del club tedesco, conquistandosi un posto da titolare. Il giovane svedese ha debuttato tra i professionisti con il Malmoe nel febbraio 2022, e da allora ha continuato a crescere, guadagnandosi la stima e l’attenzione di vari club europei. Alto 1,87 metri, Larsson si distingue per la sua precisione nei passaggi e la sua capacità di recupero palla, oltre ad essere efficace nei contrasti aerei. La sua forza non risiede soltanto nei numeri, ma anche nella mentalità e nella volontà di migliorarsi costantemente. Nonostante l’interesse del Milan, il club rossonero non è il solo ad avere messo gli occhi su Larsson. Squadre della Premier League come Arsenal, Liverpool e Tottenham sono state collegate al giovane centrocampista, il cui valore di mercato si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. Particolare che aggiunge pepe alla cosa è il giovane talento svedese condivide con Gyokeres lo stesso procuratore, proprio quell’attaccante su cui il Milan qualche mese fa aveva poggiato lo sguardo e per cui, in realtà, il Milan non ha mai mollato davvero la presa. Chissà mai che non possa emergere un clamoroso doppio colpo rossonero in vista della prossima estate.

Casa Milan

Sguardo al futuro

In un mercato sempre più competitivo, la figura di Hugo Larsson emerge come quella di un giovane talento già capace di attirare l’attenzione delle grandi del calcio europeo. Per il Milan, l’acquisizione del giocatore potrebbe rappresentare un tassello importante nella costruzione di una squadra capace di ambire a traguardi sempre più importanti. Nel frattempo, Larsson rimane concentrato sulla sua crescita a Francoforte, consapevole che il futuro potrà riservargli nuove sfide in campionati ancor più competitivi.

LEGGI ANCHE Daniel Maldini al Milan: cosa sta accadendo davvero? I tre fattori che potrebbero cambiare tutto

Leggi l’articolo completo C’è anche il Milan: nel mirino il giovane talento, una coincidenza fa già sognare i tifosi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG