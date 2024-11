Il Milan pare aver le idee molto chiare in merito al futuro. Tre colpi già in cantiere, tra cui una sorpresa che può cambiare tutto.

Nella frenetica danza del calciomercato, il Milan si appresta a essere nuovamente protagonista con l’avvicinarsi della sessione invernale di gennaio. L’intento della dirigenza rossonera è chiaro: rafforzare la squadra con nuovi innesti, mirando a colmare alcune lacune evidenziatesi nei primi mesi di competizione.

La squadra milanese sembra aver messo nel mirino tre colpi, tra gennaio e la prossima estate. Uno di essi potrebbe davvero cambiare tutto in casa Milan, il suo arrivo potrebbe infatti creare nuovi equilibri e gerarchie all’interno della rosa rossonera.

Dal mercato al campo: è un momento decisivo

Il momento che sta vivendo il Milan è davvero molto importante e ricco di elementi chiave per il futuro. Si passa dal mercato in cui la società appare convinta a muoversi con decisione per regalare a Fonseca quei profili mancanti al completamento della rosa, per arrivare poi al campo. Dopo un pareggio deludente a Cagliari e una sorprendente vittoria a Madrid contro il Real, il Milan si appresta a vivere un delicato incontro di campionato contro la Juventus in campionato. La sfida del prossimo 23 novembre rappresenta un appuntamento di grande rilievo e, al contempo, anche una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alla lotta per lo Scudetto, accorciando le distanze su una diretta concorrente e provando a restringere il divario dalle altre in fuga lì davanti.

Tre colpi nel mirino, tra cui una sorpresa

A Zona Rossonera su Calciomercato.it, Carlos Passerini ha fatto il punto del mercato del Milan offrendo una chiave di lettura davvero molto interessante e ricca di particolari, nonché di idee che in quel di Via Aldo Rossi potrebbero prendere corpo tra gennaio e giugno. Il Milan – afferma il giornalista – ha identificato come prioritaria l’integrazione di un nuovo centrocampista all’interno della rosa. Questa mossa appare dettata dalla volontà di offrire maggiori alternative a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, attualmente privi di un sostituto adeguato. Il rinforzo a centrocampo si rende necessario per garantire una rotazione efficace e per mantenere alta la competitività interna, elementi chiave per affrontare al meglio le sfide della stagione. L’attenzione del club non si limita tuttavia al centrocampo. Si sottolinea anche una storica esigenza in difesa, precisamente sulla fascia sinistra, dove il Milan da tempo sarebbe alla ricerca di un vice per Theo Hernandez. La carenza di un’alternativa affidabile in questa posizione è stata spesso motivo di difficoltà, e il mercato di gennaio potrebbe finalmente offrire l’opportunità di risolvere tale problematica. La vera sorpresa del mercato di gennaio potrebbe tuttavia essere rappresentata dall’ingaggio di un nuovo attaccante. Nonostante la presenza di Alvaro Morata e Tammy Abraham, entrambi inclini a infortuni occasionali, e l’esordio promettente del giovane Camarda, il Milan valuta l’opportunità di aggiungere ulteriore profondità al reparto offensivo. L’idea di rinforzare l’attacco sembra motivata dalla necessità di migliorare l’efficacia sotto porta e di alleggerire la pressione sui giovani e sui calciatori più inclini agli infortuni.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La questione Zirkzee

Un nome che ha suscitato particolare interesse per il ruolo di attaccante è quello di Zirkzee, già accostato al club nel corso dell’estate. Tuttavia, il suo trasferimento sembra poco probabile per gennaio – sottolinea Carlos Passerini – dato l’importante investimento del Manchester United nel giocatore. Sebbene rappresenti un profilo allettante per il futuro, il Milan sembra orientato verso altre soluzioni, forse meno blasonate ma più realistiche e immediatamente disponibili.

