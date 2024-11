L’incredibile parabola dell’ex Liverpool si arricchisce di nuovi particolari. Finito fuori dai radar di Milanello da tempo e mai visto in campo col Milan Futuro. Cosa sta facendo?

Divock Origi, ex attaccante del Liverpool e ora sotto contratto con il Milan da ormai tre stagioni, vive una situazione professionale alquanto insolita e complessa.

Assente dai campi di gioco da aprile (in prestito al Nottingham Forest) e dalla vita pubblica del calcio da questa estate all’inizio del ritiro coi rossoneri di lui non si hanno quasi più notizie eppure continua a percepire uno stipendio monstre da parte della società.

La parabola del belga

Origi, che ha lasciato il segno nella storia del Liverpool con gol decisivi per la conquista della Champions League nel 2019, ha incontrato una realtà ben diversa al Milan. Dopo una prima annata 2022/23 deludente, contrassegnata da una sporadica presenza in campo e scarsi risultati, il suo destino ha preso una piega inaspettata. Prima la cessione altrettanto infruttuosa in prestito in Premier al Nottingham Forest la scorsa stagione e poi il nulla. Ibra ad inizio ritiro aveva sentenziato che il belga avrebbe fatto parte della rosa del Milan Futuro in Lega Pro di fatto escludendolo dalla prima squadra ma anche con l’Under 23 non si è mai visto.

Un destino solitario

Il contratto firmato nell’estate del 2022, con un ingaggio annuo di 4 milioni di euro netti, poneva Origi tra le speranze del Milan per un rilancio sportivo. Tuttavia le vie dell’attaccante e del club sembrano essersi separate, sebbene il legame contrattuale rimanga. Origi è sparito anche dai social e pare passi il suo tempo allenandosi in solitaria tra Roma e Firenze. Il giocatore resta in Italia anche per ragioni fiscali perché solo così può usufruire dei benefici del decreto crescita per il quale è necessaria la residenza italiana per almeno metá dell’anno.

Una scelta personale

Ad oggi, il futuro di Origi appare incerto. La decisione se accettare una riduzione d’ingaggio per tentare un rilancio in altre squadre, o continuare su questa linea ambigua percependo circa 300mila al mese, spetta interamente a lui. Le sue scelte future determineranno se questa fase sarà solo una parentesi buia della sua carriera o un punto di non ritorno. Con una carriera che ha toccato vette molto elevate, Origi si trova a un bivio che potrebbe definire il suo percorso nel mondo del calcio ed il Milan sta alla finestra.

