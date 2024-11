Il giocatore era già stato in passato un obbiettivo dei rossoneri e la sua situazione attuale potrebbe spingerlo a tornare in Italia. Oltre al Milan è alto l’interesse di altri club.

Negli ultimi giorni, un nome di spicco ha iniziato a riecheggiare con forza nei corridoi del calciomercato, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui il Milan. Secondo quanto si apprende, la trattativa per portare l’attaccante nelle file rossonere nella sessione invernale del gennaio 2025 potrebbe non essere un miraggio.

Scopriamo i dettagli di questa possibile mossa di mercato e quello che potrebbe significare per il futuro del Milan.

La possibile partenza dalla Premier

Il giocatore attualmente indossa la maglia di un prestigioso club di Premier League ma la sua situazione nel club inglese sembra essere al bivio. Arrivato questa estate e con un contratto in scadenza a giugno 2028, il giocatore potrebbe considerare un cambio di scenario per rilanciare la propria carriera, soprattutto in considerazione del fatto che non è riuscito a imporsi come titolare ed, anzi, la sua permanenza fissa in panchina potrebbe influenzare negativamente anche le sue chance di rientro in nazionale. La Serie A appare come un’opzione valida per il ritorno in campo del giocatore, con Milan, Roma e Inter che si mostrano interessate al suo cartellino.

L’interesse del Milan e la competizione

Il Milan emerge come una delle destinazioni più calde per Federico Chiesa, grazie anche al modulo di gioco che potrebbe esaltare le sue caratteristiche. Il 4-2-3-1 adottato dai rossoneri si sposa bene con le qualità dell’attaccante, rendendo il Milan una meta attraente per un possibile rilancio. Tuttavia, la competizione non manca, con Roma e Inter sulle tracce del giocatore. Tatticamente il sistema di gioco dell’Inter potrebbe non essere l’ideale per Chiesa, rendendo il Milan una scelta preferenziale sotto questo aspetto.

Federico Chiesa

Il futuro del campione d’Europa

Nonostante alcuni infortuni che ne hanno frenato la scalata verso l’olimpo del calcio internazionale, Federico Chiesa, ora 27enne, resta un talento puro, capace di incidere sia nel panorama italiano che in quello internazionale. La possibilità di trasferirsi al Milan a gennaio 2025 con varie formule al vaglio potrebbe rappresentare per lui l’occasione giusta per dimostrare il proprio valore, riconquistando un posto da protagonista sia nel club che in Nazionale.

Leggi l’articolo completo Fa panchina in Premier. Il Milan ci pensa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG