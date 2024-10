I nerazzurri stanno osservando la crescita di un giovane che ha militato in grandissimi settori giovanili. Nell’orbita del calcio moderno, emergono spesso giovani prospetti che si distinguono per essere autentiche fucine di talento, capaci di alimentare le grandi squadre e aprirsi alla ribalta internazionale. Tra questi, particolare attenzione merita l’impegno del Parma, un club che storicamente ha saputo tessere trame importanti nel panorama calcistico italiano e che ora sta mostrando una vitalità e una freschezza particolarmente interessanti. La particolarità dei ducali Un approfondimento sull’età media dei calciatori nelle squadre dei principali campionati europei rivela una statistica significativa: il Parma si distingue con una media di 23 anni e 6 mesi, collocandosi in una posizione di privilegio nella graduatoria dei club più “verdi”, superata solo da Strasburgo e PSG. Il progetto La strategia del Parma si concretizza attorno a un’accurata selezione e crescita di giovani calciatori, alcuni dei quali stanno già […]

