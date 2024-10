L’ex difensore Gianluca Zambrotta esprime il suo parere sull’attuale campionato di Serie A elogiando l’ex tecnico nerazzurro ora alla guida dei campani. Nel panorama calcistico italiano, la rivalità e la competizione sono elementi sempre presenti, soprattutto quando si parla della lotta per il primato in classifica. Tra ex giocatori che ora osservano il gioco da una prospettiva diversa, le opinioni su chi potrebbe emergere come leader sono di grande interesse. Una di queste voci è quella di Gianluca Zambrotta, noto ex difensore di Milan e Juventus, che recentemente ha condiviso il suo punto di vista su questo argomento attraverso un’intervista rilasciata a TMW. La nuova partenza azzurra Il Napoli ha iniziato la stagione con una spinta notevole, un fatto che Zambrotta attribuisce alla leadership e alla metodologia dell’allenatore Antonio Conte. L’ex calciatore ribadisce come Conte sia partito a razzo in campionato, proprio come già avvenuto durante il suo periodo alla […]

