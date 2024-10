Non si placano le voci che vedono i nerazzurri sul figlio dell’ex difensore e capitano dei rossoneri. L’Inter continua a cercare talenti in grado di potenziare la squadra. In questo contesto, emerge l’interesse per un giovane talento italiano che sta facendo parlare di sé. Si tratta di Daniel Maldini, trequartista che ora sta dimostrando le sue qualità al Monza, attirando gli interessi di squadre di livello. La mossa Durante l’ultimo incontro di campionato del Monza contro la Roma, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è stato presente allo stadio U-Power. L’intenzione era chiara: valutare da vicino le prestazioni non solo di Daniel Maldini ma anche di Warren Bondo, altro giovane promettente. Gli ostacoli Il Milan, da cui Maldini è stato ceduto al Monza, detiene il diritto al 50% sulla rivendita del giocatore. Ma non solo: i rossoneri hanno la possibilità di riacquistare Maldini pagando solo la metà dell’offerta che potrebbe essere […]

