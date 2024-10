L’esterno canadese è ansioso di mostrare anche al popolo nerazzurro, a sua volta molto curioso, di cosa è capace. L’Inter si appresta a vivere momenti molto importanti della stagione sia in campionato che nelle competizioni europee. In questo contesto, la squadra guidata da Simone Inzaghi riceve notizie positive dall’infermeria, in particolare riguardo al recupero di due pedine: Nicolò Barella e Tajon Buchanan. Quest’ultimo, in particolare, è rimasto fuori dai giochi per 3 mesi a causa della rottura della tibia, ma ora sembra pronto a tornare in campo. Nuove opzioni Il recupero del centrocampista e dell’esterno si presenta come un’occasione significativa per Inzaghi di riorganizzare la squadra in vista delle prossime partite. La capacità di Barella di influenzare il gioco a centrocampo e l’attitudine offensiva di Buchanan possono apportare quella freschezza e varietà tattica di cui l’Inter ha bisogno per affrontare gli impegni in campionato e in Champions League. Il canadese, […]

