Il regista turco sta bene fisicamente ma non è così vicino al top della forma: l’allenatore nerazzurro ha già pronta la strategia di utilizzo. Nel mondo del calcio, la gestione ottimale dei giocatori rappresenta un aspetto cruciale per il successo di una squadra, specialmente nel caso di un calendario fitto di impegni come quello dell’Inter. La figura di Hakan Calhanoglu, perno del centrocampo nerazzurro, emerge come uno dei punti di forza su cui l’allenatore Simone Inzaghi intende fare affidamento. La necessità di preservarlo al meglio, soprattutto dopo i suoi impegni con la Nazionale turca, rappresenta una sfida strategica sia per il tecnico che per lo staff. La volontà del tecnico In vista di un programma denso di confronti decisivi, l’obiettivo principale di Inzaghi e del suo staff è quello di garantire che Calhanoglu sia in condizioni ottimali per affrontare i big match. L’importanza del centrocampista turco nel tessuto tattico e […]

Leggi l’articolo completo Inter: Calhanoglu non è al top, ecco il piano di Inzaghi per gestirlo, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG