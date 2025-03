C’è una cosa che più di tutto sta rallentando l’Inter nella corsa al titolo

I nerazzurri attraversano un momento piuttosto interlocutorio della stagione: sono in testa al campionato ma le ultime prestazioni convincono poco.

Napoli-Inter avrebbe dovuto essere la sfida che avrebbe indirizzato il campionato, un match che avrebbe sancito chi avrebbe dominato il campionato. Le aspettative per questo incontro erano altissime, poiché le due squadre si presentavano come le principali contendenti per il titolo. Ma alla fine, il risultato è stato un pareggio che non ha modificato la situazione in classifica. Anche l’Atalanta ha faticato ottenendo un solo punto contro il Venezia. Il sabato della Serie A, quindi, ha lasciato tutto invariato, senza fornire risposte definitive sul futuro del campionato. L’Inter, tra l’altro, ieri ha visto ripresentarsi un problema che sta diventando annoso.

Un momento di difficoltà per le prime in classifica

Il giornalista Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come, in base ai risultati più recenti, lo stato di forma delle squadre di testa sia tutt’altro che rassicurante. L’Inter, per esempio, ha collezionato solo 7 punti nelle ultime 5 gare: il Napoli ha fatto addirittura peggio, fermandosi a 4 pareggi e 1 sconfitta. In questo periodo, nessuna delle squadre in cima alla classifica sembra in grado di dare continuità ai propri risultati, e l’Atalanta, pur avendo recuperato qualche punto, alterna prestazioni straordinarie a disastrosi passi falsi, come il pareggio contro il Venezia. Questo scenario dimostra che, sebbene le squadre di testa siano ancora in lizza, tutte devono superare gravi difficoltà.

Le assenze e la forma precaria dei big

Napoli e Inter si sono affrontate in un momento di grande difficoltà. Per Conte, le assenze di giocatori chiave come Anguissa, Neres e del ceduto Kvaratskhelia hanno pesato molto. La squadra non è riuscita a trovare alternative adeguate. Dall’altra parte, Inzaghi ha dovuto fare i conti con un problema simile: la vera sfida è stata la forma fisica precaria di alcuni giocatori decisivi. Calhanoglu e Thuram non sono mai riusciti a tornare al loro livello migliore dopo i rispettivi infortuni, mentre Mkhitaryan non ha ripetuto le prestazioni della scorsa stagione, e Lautaro è stato stranamente discontinuo: questo, secondo Agresti, è il grosso guaio di un’Inter che, nonostante tutto, resta la favorita nella corsa allo scudetto.

