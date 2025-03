Brutta Inter a Napoli: Inzaghi nell’occhio del ciclone per una sostituzione che non riguarda Bastoni

Una sostituzione che ha fatto discutere: Libero lancia pesanti accuse contro un giocatore chiave (e di conseguenza contro il tecnico).

L’Inter ha pareggiato 1-1 al Maradona contro il Napoli: un risultato non esattamente deludente considerato anche che le permette di restare in vetta alla classifica. A far discutere è stata la prestazione generale e dei singoli. I cambi, infatti, non sono riusciti a rispondere alle necessità imposte dal momento cruciale della gara.

La critica feroce a Joaquin Correa

Un giocatore su tutti è stato oggetto di una forte critica da parte della stampa: Joaquin Correa. L’attaccante argentino, entrato nel secondo tempo, non è riuscito a lasciare il segno, alimentando le perplessità su un suo possibile ritorno ad alti livelli. Secondo il quotidiano Libero, il Tucu avrebbe dimostrato una mancanza di attitudine nelle situazioni decisive, venendo meno a quelle aspettative che l’Inter aveva riposto in lui. L’incapacità di condurre il pallone con la giusta aggressività e di farsi sentire in fase offensiva ha fatto riflettere sulla sua reale utilità in un contesto così delicato.

Il ruolo di Correa nella sconfitta dell’Inter

Nel commento sulla partita, il quotidiano punta il dito contro l’approccio dell’allenatore Simone Inzaghi, sottolineando che il cambio di Correa sarebbe stato frutto di una fissazione tattica. L’Inter, in quella fase della gara, aveva bisogno di un giocatore in grado di spingere la squadra in verticale, ma l’argentino non è riuscito a dare quel contributo. Anzi, secondo Libero, Correa ha mostrato un atteggiamento distaccato, lontano dalla grinta necessaria per gare del genere. Inzaghi avrebbe potuto optare per alternative come Taremi o Arnautovic, che, pur con i loro limiti, avevano recentemente fornito prestazioni più solide. Molti invece hanno sottolineato come l’Inter spesso nel corso di questa stagione abbia subìto gol e perso punti preziosi dopo l’uscita di Alessandro Bastoni, cosa che è capitata anche ieri.

