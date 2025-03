Cosa è successo all’Inter dopo il vantaggio? Un imprevisto (che non doveva essere tale) ha cambiato tutto

Un infortunio ha sconvolto i piani di Inzaghi, ma la vera domanda è: cosa è successo alla squadra dopo quel momento?

Il match tra Napoli e Inter sembrava seguire il suo corso ideale per la squadra di Simone Inzaghi. Fino a metà gara, infatti, i nerazzurri avevano il controllo, con il gioco che rispecchiava il piano dell’allenatore: difesa compatta e squadra pronta a ripartire, sfruttando gli spazi che il Napoli avrebbe inevitabilmente lasciato. Il copione si stava svolgendo come previsto, con Inzaghi che pareva padrone della situazione. Ma a inizio ripresa, un episodio inaspettato ha messo tutto in discussione: in realtà tutto avrebbe dovuto essere tranne che inaspettato visto che se ne parlava già giorni fa.

Il caos post-infortunio e l’incertezza tattica

Come fa notare Il Giornale, l’infortunio di Federico Dimarco ha mandato in crisi la stabilità tattica dell’Inter e ha confusione tra i giocatori e nell’organizzazione difensiva. Il cambio di assetto non è stato per nulla fluido, anzi, ha richiesto moltissimo tempo. Inzaghi ha dovuto ricorrere a soluzioni estemporanee, come l’inserimento di Pavard e il continuo spostamento di Dumfries tra le fasce. L’Inter ha faticato a trovare un equilibrio, con Barella che si è trovato a ricoprire il ruolo di terzino destro. Questa improvvisazione ha fatto emergere limiti evidenti nella gestione dei momenti di crisi: il tutto, aggiungiamo noi, poteva essere evitato visto che anche senza l’infortunio, dati alla mano, Dimarco “fatica” a concludere le partite.

L’impatto della cosa sulla prestazione della squadra

L’uscita di Dimarco ha segnato l’inizio delle difficoltà per l’Inter, che si è dimostrata incapace di reagire adeguatamente a un avversario che non ha mai smesso di esercitare pressione. L’infortunio ha disorientato la squadra, che ha perso progressivamente lucidità. Nel finale, nonostante l’impegno, i nerazzurri sono capitolati, vedendo sfumare una vittoria che sembrava alla loro portata. La squadra, schiacciata dagli eventi, non è riuscita a ritrovare quella solidità che aveva avuto nei primi 45 minuti, e il Napoli ne ha approfittato, portandosi a casa un pareggio meritatissimo.

