Inter: il colpo in difesa arriva da Bologna? Gli ultimi indizi parlano chiaro

L’Inter prepara un colpo in difesa per l’estate, ma tra voci su un felsineo e altre trattative, il futuro del reparto arretrato resta incerto.

Il prossimo mercato estivo dell’Inter si preannuncia ricco di novità, con il club intenzionato a rafforzare il reparto difensivo. Dovrebbe esserci l’addio di uno tra Acerbi e De Vrij, e quindi l’obiettivo sarà trovare un sostituto di qualità, pronto a integrarsi nei meccanismi della squadra. Il nome che sta circolando con insistenza tra gli addetti ai lavori è quello di Sam Beukema, difensore olandese che ha attirato l’attenzione di numerosi top club. Con l’Inter a caccia di un rinforzo nel reparto arretrato, l’ipotesi di un investimento importante per il giovane calciatore sembra sempre più concreta.

Le altre pretendenti su Beukema

La situazione attorno all’olandese si fa interessante anche in ottica internazionale: come riporta Sky Sport, diversi club europei sono pronti a fare il loro ingresso nella corsa per acquisirlo. Durante l’ultima sfida tra Bologna e Milan, sono stati avvistati osservatori del Chelsea, squadra che ha mostrato interesse per il difensore olandese. Tuttavia, non sono solo i Blues a volerlo; anche l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su di lui, così come le due big italiane: Juventus e Inter.

L’Inter in pole per Beukema

Il futuro del calciatore, dunque, potrebbe essere scritto nel mercato estivo. Tra le varie opzioni, quella dell’Inter appare la più probabile. La Juventus potrebbe giocarsi la carta del proprio tecnico Thiago Motta, che conosce Beukema dai tempi del Bologna; tuttavia la situazione del tecnico italo-brasiliano a Torino non è chiarissima. Questo scenario rende la pista nerazzurra la più accreditata, con l’Inter pronta a dare una svolta al suo reparto difensivo con l’acquisto del promettente olandese. Beukema non è l’unico obiettivo dell’Inter; un’altra cosa da considerare è che, presumibilmente, il Bologna non lo lascerà andare facilmente.

Leggi l’articolo completo Inter: il colpo in difesa arriva da Bologna? Gli ultimi indizi parlano chiaro, su Notizie Inter.