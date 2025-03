Chi sono i giovani che potrebbero rivoluzionare l’Inter? Gli scout sono già al lavoro e hanno idee ben precise

Giornata di lavoro per la squadra nerazzurra ma anche per i suoi scout che oggi sono stati segnalati sulle tribune di uno stadio di Serie A.

L’Inter, reduce dal pareggio contro il Napoli che sta facendo tuttora parlare molto, riflette sulla non semplice stagione in corso: la dirigenza nerazzurra è già proiettata verso il futuro. La prossima sessione estiva si preannuncia infuocata per i nerazzurri che devono dare una sterzata decisa al loro progetto o iniziarne uno totalmente nuovo: potrebbero esserci anche cessioni rumorose.

Alla ricerca dei prossimi talenti: l’Inter guarda a giovani promesse

I riflettori dell’Inter sono ora puntati su un gruppo di giovani che potrebbero entrare a far parte del progetto nerazzurro. La dirigenza sta monitorando con attenzione i talenti più promettenti, in particolare quelli che potrebbero aiutare a rafforzare la rosa e, al contempo, abbassare l’età media. Come riporta FcInterNews, alcuni emissari dell’Inter sono stati avvistati sugli spalti del Marassi durante la partita Genoa-Empoli di oggi, alla ricerca di futuri protagonisti. In particolare, gli scout nerazzurri stanno osservando due difensori, Luca Marianucci dell’Empoli e Koni De Winter del Genoa, entrambi visti come potenziali rinforzi per la linea difensiva.

Il futuro incerto di Frattesi e le mosse dell’Inter

Seppur l’attenzione sia rivolta ai giovani talenti, non si può ignorare l’incertezza che circonda alcuni giocatori chiave della rosa. Il caso Frattesi è uno dei più discussi: se il centrocampista dovesse partire, l’Inter sarebbe pronta a sferrare un colpo per sostituirlo. In questo scenario, Morten Frendrup sempre del Genoa appare come una delle opzioni. Insomma, l’Inter sta preparando una vera e propria rivoluzione, con l’obiettivo di mettere in piedi una squadra più giovane, competitiva e pronta a vincere. La dirigenza dovrà essere molto brava a trovare giovani talenti che possano cambiare il volto della squadra nerazzurra senza comprometterne la competitività.

