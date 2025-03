L’Inter sta preparando un mercato a 3 cifre: cosa bolle in pentola

Con 100 milioni pronti da investire, l’Inter sta preparando qualcosa di davvero sorprendente.

Nonostante le difficoltà economiche di alcune delle grandi squadre di Serie A, l’Inter si è mantenuta stabile al vertice del campionato. Con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e puntare a nuovi trionfi, la società nerazzurra ha iniziato a progettare un mercato estivo molto ambizioso: ad esempio, oggi alcuni scout sono al lavoro in uno stadio. Nonostante gli investimenti contenuti negli anni passati, l’Inter è riuscita a mantenere il passo con i club più ricchi, grazie a un mix di buon lavoro tecnico e gestione economica. Le concorrenti come la Juventus e il Milan, invece, si trovano a fare i conti con un inverno difficile che le sta costringendo entrambe a riflettere su come riorganizzare le squadre per il futuro.

L’Inter pensa in grandissimo

Come riporta Inter Live, il club nerazzurro ha pianificato un mercato estivo con un budget significativo. L’obiettivo è di spendere circa 100 milioni di euro per tre colpi importanti, con l’intenzione di rinforzare ogni reparto. In particolare, i dirigenti nerazzurri puntano su un attaccante, un centrocampista e un difensore.

Obiettivi giovani ma dal futuro assicurato

Tra i nomi caldi, l’Inter ha messo gli occhi su Santiago Castro del Bologna, considerato un profilo perfetto per il gioco di Inzaghi. A questi si aggiungono Nico Paz del Como e Sam Beukema sempre del Bologna. Nonostante le cifre elevate per i singoli acquisti, l’Inter potrebbe riuscire a completare questo ambizioso progetto di mercato con l’aiuto di contropartite tecniche, includendo giovani promesse da girare ai club di partenza. L’Inter ha incassato tanto dalla nuova Champions League e ci si augura di continuare ad incassare qualcos’altro: il resto dei soldi da investire potrebbe arrivare da alcune cessioni, su tutte si parla di Davide Frattesi, già richiesto a gennaio.

