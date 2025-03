Inter: spunta l’idea che porta al top player in porta?

Un nome nuovo per la porta dell’Inter sorprende tutti: un top player in arrivo?

La porta dell’Inter continua a essere un tema caldo in vista del mercato estivo, con la società che ha messo gli occhi su diversi portieri. Fino a poco tempo fa, il nome di Marco Carnesecchi era stato al centro delle discussioni, ma ora è stato messo in secondo piano, soprattutto a causa dei costi legati all’operazione. Inoltre, l’Inter segue con attenzione anche la situazione di Gianluigi Donnarumma, il cui futuro al PSG resta incerto. La sua possibile permanenza al club francese, con un rinnovo di contratto, sta diventando sempre più probabile, complicando i piani dei nerazzurri. Oltre a questi, c’è chi menziona anche un altro estremo difensore tra i papabili.

Ederson e il declino al Manchester City

Secondo Inter Live anche la situazione di Ederson al Manchester City sta attirando l’attenzione: il portiere brasiliano sembra essere in un periodo di incertezze. Dopo anni di successi con il club inglese, la stagione in corso ha visto una serie di difficoltà sia a livello individuale che collettivo. Il City, ormai lontano dalla vetta della Premier League e eliminato prematuramente dalla Champions League, ha visto l’ex Benfica spesso sostituito da Ortega, considerato il secondo nelle gerarchie. Questo ha alimentato i rumors riguardo un possibile addio di Ederson al termine della stagione.

Le difficoltà per l’Inter e la priorità su altri reparti

Nonostante l’interesse dell’Inter, l’operazione appare molto complessa. La richiesta economica del Manchester City e l’ingaggio elevato del portiere brasiliano sono ostacoli significativi per la società nerazzurra, che non sembra intenzionata a sostenere questi costi, soprattutto per un giocatore non più giovane. Inoltre, l’Inter ha già indirizzato le sue risorse verso altri settori, come l’attacco: per la porta si punta con fiducia su Josep Martinez. La possibilità di vedere Ederson con la maglia dell’Inter nella prossima stagione appare quindi molto remota.

