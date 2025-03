Inter, il destino di De Paul prende una svolta inaspettata

I nerazzurri hanno intenzione di fare grandi manovre sul mercato in vista della prossima stagione e l’argentino è sempre piaciuto ai dirigenti.

Il centrocampo dell’Inter subirà trasformazioni significative nella prossima estate. Diversi giocatori potrebbero lasciare la squadra, mentre nuovi innesti sono in arrivo, soprattutto in regia e sulle mezzali. Non c’è dubbio che almeno due elementi della rosa cambieranno, con l’intenzione di rinnovare la proposta di gioco di Simone Inzaghi. Il primo colpo ufficiale è già stato messo a segno: il giovane talento Sucic. Questo acquisto, che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro del club, c’è chi ne è convinto, segna l’inizio di un processo di rinnovamento che coinvolgerà anche altre zone del campo.

Il futuro di Frattesi e la ricerca del sostituto perfetto

Molti i nomi che circolano in questi giorni come possibili rinforzi per il centrocampo nerazzurro, con l’intento di portare qualità, assist e gol. La priorità, però, sembra dipendere fortemente dalla situazione di Davide Frattesi. Se il centrocampista dovesse essere ceduto, l’Inter potrebbe reinvestire la somma incassata per cercare un giocatore in grado di offrire un impatto significativo in entrambe le fasi di gioco. Si parla di un calciatore con capacità di saltare l’uomo e di incidere sulla trequarti, un possibile erede di Mkhitaryan. In questo scenario, un nome che ha sempre fatto gola, come riporta Inter Live, è Rodrigo De Paul.

L’addio definitivo a De Paul: il motivo dietro la scelta dell’Inter

Nonostante il suo nome sia stato associato all’Inter per anni, l’ex Udinese non rientra nei piani per il futuro del centrocampo nerazzurro. La dirigenza, infatti, ha confermato la linea tracciata nei mesi precedenti: l’Inter continuerà a puntare su giovani talenti, preferendo calciatori Under 25, con l’obiettivo di creare plusvalenze importanti in futuro. De Paul, ormai 29enne e con un ingaggio elevato, non rappresenta il profilo ideale.

