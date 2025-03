Inter, nel mirino il centravanti del Monza: è davvero il colpo che serve all’attacco?

I nerazzurri diranno sicuramente addio ad Arnautovic e Correa e quindi un giovane attaccante andrà acquistato.

L’Inter sta vivendo una stagione particolarissima ed il rendimento di diversi attaccanti è deludente nonostante il numero di gol realizzati fa sì che quello interista sia il miglior attacco della Serie A. I problemi sono emersi per le difficoltà di Lautaro Martinez di inizio stagione e per qualche infortunio di Marcus Thuram. Al di là dei titolari, la vera difficoltà si trova nei sostituti, che non sono riusciti a mantenere lo stesso livello di rendimento. Le alternative alla Thu-La non hanno risposto alle aspettative, sopratutto Taremi, le cui difficoltà noi abbiamo provato a spiegare.

Taremi, Arnautovic e Correa: la delusione dei rincalzi

Acquistato a parametro zero con grandi aspettative, non è riuscito ad esprimersi ai livelli mostrati al Porto. Arnautovic è destinato a lasciare il club a fine stagione con il suo contratto in scadenza nel 2025. Per Correa, la situazione è ancora più complicata: la dirigenza ha provato a cederlo sia a gennaio che durante la scorsa estate senza riuscirci. Le difficoltà nel reparto avanzato sono ormai evidenti.

Il nuovo obiettivo dell’Inter

L’Inter guarda con attenzione anche al mercato tedesco per rinforzare l’attacco. Come riporta Inter Live, un nome che sta guadagnando sempre più attenzione è quello di Jonathan Burkardt, attaccante del Mainz che ha fatto parlare di sé per le sue prestazioni in Bundesliga. A 24 anni, Burkardt sembra aver trovato la sua consacrazione definitiva, con 14 gol e 3 assist in 20 partite di campionato, e si sta imponendo come uno dei talenti più promettenti in Germania. La sua capacità di segnare, anche senza partire sempre da titolare, lo rende un prospetto interessante. Il suo profilo rispecchia quanto richiesto dalla politica societaria di Oaktree, ma l’operazione non sarà semplice: il Mainz chiede 25 milioni di euro per cederlo. Al momento, il suo trasferimento è solo un’idea, ma se gli altri obiettivi non dovessero concretizzarsi, potrebbe diventare una trattativa concreta per il futuro dell’Inter.

