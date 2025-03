Inter, 3 punti vitali persi per un soffio: cosa c’è dietro i misteriosi cali nel finale?

A otto minuti dalla vittoria, le ambizioni dei nerazzurri subiscono un colpo forse non trascurabile e non è la prima volta.

L’Inter continua a fare i conti con una stagione che si sta rivelando complessa: la squadra è in gioco su tutti i fronti ma la fatica che ciò comporta si sta facendo sentire prepotentemente. Nonostante i 14 punti in meno in classifica rispetto allo scorso campionato, i nerazzurri sono comunque in testa e secondo la Gazzetta dello Sport sono stati ieri ad otto minuti dalla vittoria dello scudetto. L’Inter stava vincendo contro la seconda in classifica ma comunque ci sono ancora più di 10 gare da giocare in un campionato che quest’anno è apertissimo. C’è da dire che un successo dei nerazzurri sarebbe stato immeritato per come si è svolta la gara contro il Napoli e infatti oggi i quotidiani si affannano a criticare i nerazzurri.

Le difficoltà nelle fasi finali delle partite

Un aspetto che ha caratterizzato in negativo l’Inter in questa stagione, come evidenzia la rosea, è la fragilità mostrata nel finale delle partite. Dei 25 gol subiti, 10 sono arrivati dopo il 76° minuto, un dato che fa riflettere sulla tenuta mentale della squadra nelle fasi cruciali. Questi cali di rendimento si sono tradotti in punti persi che pesano enormemente sulla classifica. La situazione è ancora più allarmante considerando che si tratta di quattro rimonti subite, segno di un’incapacità di mantenere il controllo delle gare nei momenti decisivi.

Le scelte tattiche e le sostituzioni discutibili

Il cuore della questione potrebbe risiedere nelle scelte tattiche di Inzaghi, in particolare nelle sostituzioni effettuate nelle fasi finali. La sostituzione di Bastoni contro il Napoli, con il difensore che è apparso sorpreso e contrariato, non è stata una mossa fortunata. Si è trattato di qualcosa di già visto: anche nella sfida contro la Juventus la sostituzione di Bastoni aveva portato a un gol subìto in quella zona del campo. Ieri la mossa di spostare Acerbi braccetto nella zona che avrebbe dovuto coprire Bastoni, non ha dato i frutti sperati, consentendo a Billing di colpire proprio in quell’area. La domanda sorge spontanea: è solo casualità, o un errore tattico che sta costando caro all’Inter?

