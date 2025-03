Inter, calciatori ko dopo il Napoli: chi rischia di saltare la Champions?

Due pedine fondamentali dell’Inter potrebbero non partire per Rotterdam: le ultime sulle condizioni di Calhanoglu e Dimarco.

La trasferta di Champions League a Rotterdam incombe per l’Inter e costringe la squadra a fare i conti con le assenze e gli infortuni dopo il pareggio di ieri contro il Napoli. Il match di ieri, nonostante abbia consentito di restare in vetta alla classifica, è costato tante critiche alla squadra di Inzaghi. Con il volo per l’Olanda che si avvicina, mister Inzaghi è al lavoro per monitorare le condizioni fisiche dei giocatori più in difficoltà. La squadra non ha tempo da perdere, e mentre gli altri giocatori si preparano per la gara, i due elementi in dubbio suscitano grande preoccupazione.

Le condizioni di Hakan Calhanoglu

Uno dei principali punti di attenzione è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, dopo aver ricevuto un duro colpo da McTominay durante il primo tempo, ha accusato dolore. Oggi ha svolto una seduta individuale per recuperare dal fastidio rimasto. Secondo quanto riferito da Fcinter1908.it, la situazione sembra non essere grave, tanto che già domani potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Se i progressi saranno positivi, Calhanoglu si unirà ai compagni per il volo verso Rotterdam martedì. La speranza in casa Inter è che l’incidente non impedisca al turco di essere disponibile per il match internazionale.

Federico Dimarco in dubbio per la trasferta

Un altro giocatore che preoccupa è Federico Dimarco. L’esterno, sostituito a inizio ripresa nella sfida contro il Napoli, ha manifestato un indolenzimento muscolare che necessita di un monitoraggio continuo. La situazione dell’esterno appare incerta: si deciderà solo nelle prossime ore se sottoporlo ad esami strumentali. A questo punto, sarà cruciale valutare le sue condizioni fisiche a 48 ore dall’insorgere del problema. Se il dolore dovesse persistere, la sua presenza nella partita di Champions potrebbe essere compromessa: di fatto c’è il serio rischio che, su 5 esterni in rosa, mercoledì Inzaghi ne abbia a disposizione solo uno.

