Serie A, caos nella corsa scudetto: la regola che potrebbe cambiare tutto all’ultima giornata

Il campionato di Serie A di quest’anno è estremamente combattuto: al momento l’Inter, nonostante tutti i problemi, comanda con 1 punto di vantaggio sul Napoli e 3 sull’Atalanta, in via del tutto teorica potrebbe rientrare in gioco anche la Juventus. La domanda sorge quindi spontanea: cosa accade se due o più squadre chiudono la stagione con lo stesso punteggio? Gli appassionati si interrogano su quali regole stabiliscano il campione d’Italia in uno scenario così incerto, soprattutto considerando la crescente competitività del campionato.

Le regole della Lega Serie A per decidere il vincitore

La Gazzetta dello Sport fa luce sulla normativa attuale che stabilisce criteri precisi per dirimere eventuali situazioni di equilibrio. Se due squadre terminano il campionato con lo stesso numero di punti, si terrà uno spareggio in gara unica. La sede dell’incontro verrà determinata dai risultati degli scontri diretti: Inter e Napoli sono completamente alla pari negli scontri diretti. Se questa soluzione non bastasse, per motivi di sicurezza l’Olimpico di Roma potrebbe diventare il palcoscenico neutrale della finale. Nessun supplementare previsto: in caso di risultato bloccato, i calci di rigore decideranno chi alzerà il trofeo. Una scelta che esalta l’imprevedibilità del calcio e regala ai tifosi un finale da cardiopalma. Niente differenza reti (statistica che al momento premia di parecchio l’Inter sul Napoli) e cose simili.

Lo scenario più complesso: tre o più squadre a pari punti

Nel caso in cui tre o più squadre concludano il campionato con lo stesso bottino di punti, la situazione si complica ulteriormente. Verrà stilata una classifica avulsa considerando i punti ottenuti nei confronti diretti tra le squadre coinvolte. Le prime due classificate si affronteranno in uno spareggio secco per decidere chi conquisterà lo scudetto. Questo meccanismo, oltre ad aumentare l’incertezza, aggiunge ulteriore pathos a un finale già ricco di tensione.

