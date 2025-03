Napoli-Inter svela problemi inattesi per Inzaghi: c’è un nodo che preoccupa più di tutti

Un pareggio che lascia interrogativi pesanti: dietro l’1-1 del Maradona si nascondono segnali preoccupanti per il futuro dell’Inter di Inzaghi.

La sfida del Maradona tra Napoli e Inter si è conclusa con un 1-1 che mantiene invariate le distanze in classifica, con i nerazzurri ancora in testa. La partita è stata caratterizzata da occasioni mancate e una sensazione di occasione persa per entrambe le squadre. La stessa Atalanta non ha sfruttato l’assist del calendario facendosi fermare sullo 0-0 dal Venezia. L’Inter ha segnato per prima senza riuscire a difendere in vantaggio, capovolgendo il copione dell’andata. La squadra di Conte, che forse sulla carta arrivava peggio alla sfida, ha mostrato segnali incoraggianti anche se l’allenatore azzurro mai in carriera aveva raccolto solo 4 punti in 5 giornate. Nelle analisi del giorno dopo in realtà, come è giusto che sia considerato l’andamento del match, sono tutte per l’Inter.

Problemi fisici e scelte forzate

Inzaghi ha chiuso il ciclo di partite contro le grandi senza una vittoria, con l’Inter spesso in difficoltà nei secondi tempi. Contro il Napoli, i nerazzurri hanno subìto la pressione, specialmente dopo l’uscita di Dimarco per infortunio. Con le fasce decimate, l’allenatore ha provato a modificare l’assetto passando a una difesa a quattro, ma le soluzioni improvvisate non hanno dato i risultati sperati. A complicare la situazione, l’infortunio di Calhanoglu e la condizione non ottimale di Thuram hanno ridotto ulteriormente il potenziale offensivo. I cambi non hanno inciso, con Frattesi e Correa incapaci di dare la scossa necessaria.

Episodi chiave e riflessioni future

Se da un lato Conte ha trovato risposte positive dai nuovi ingressi, dall’altro Inzaghi ha visto la sua squadra faticare a reagire. Le fragilità emerse lasciano dubbi sulle prospettive delle due squadre: il Napoli continua a subire gol con troppa facilità, mentre l’Inter, pur mantenendo la vetta, sembra perdere brillantezza nei momenti cruciali. Quello che fa riflettere, ammette Tuttosport, è che ad incidere è stata la panchina del Napoli e non quella dell’Inter nonostante quest’ultima avesse un organico molto più profondo degli avversari. Alla fine, il pareggio non sembra accontentare nessuno, lasciando aperta ogni possibilità nella corsa scudetto.

Leggi l’articolo completo Napoli-Inter svela problemi inattesi per Inzaghi: c’è un nodo che preoccupa più di tutti, su Notizie Inter.