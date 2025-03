“Tantissimo Napoli, pochissima Inter”: perché il quotidiano distrugge la squadra di Inzaghi

I nerazzurri mantengono la vetta della classifica dopo il pareggio del Maradona ma le critiche piovono comunque copiose.

Il campionato di Serie A non ha ancora trovato un padrone, ma la partita tra Napoli e Inter al Maradona ha mostrato chiaramente una realtà che pochi si aspettavano. L’Inter, dopo aver sperato di allungare il distacco in classifica, ha visto la sua occasione sfumare di fronte a un Napoli che ha saputo reagire con forza. Il pareggio finale, 1-1, non basta a mascherare una prestazione insoddisfacente della squadra di Inzaghi, che ha visto crollare tutte le sue certezze in un secondo tempo da dimenticare: gli esperti infatti attaccano duramente la squadra di Inzaghi.

Confusione e poca reazione

Nel primo tempo, l’Inter ha tentato di stare al passo, ma la sua verve offensiva è apparsa subito impacciata. Nonostante il vantaggio iniziale con la splendida punizione di Dimarco, la squadra non è riuscita a mantenere il controllo del gioco. La ripresa è stata un mezzo incubo: come sottolinea il Corriere dello Sport, l’Inter è scomparsa dal campo, incapace di fare anche solo un tiro in porta. La difesa partenopea ha avuto vita facile, con Lautaro e Thuram completamente neutralizzati da Buongiorno e Rrahmani. La pochezza offensiva dei nerazzurri è stata lampante, e la mancanza di idee si è riflessa anche nei numerosi cambi tattici di Inzaghi, che, invece di risolvere la situazione, ha contribuito solo a rendere la squadra ancora più disorientata. Il passaggio dal 4-4-2 al 3-5-2, con Dumfries adattato sulla sinistra, ha generato solo confusione.

La crisi offensiva: Lautaro e Thuram abbandonati a sé stessi

Quello che è emerso con prepotenza dalla partita è la totale inefficacia dell’attacco interista. Lautaro e Thuram sono stati incapaci di creare pericoli. La difesa del Napoli non ha dovuto fare sforzi straordinari per fermare i due attaccanti, che sono stati letteralmente “bullizzati” dai difensori avversari. Non una conclusione pericolosa in tutta la ripresa, una prova che mostra l’incapacità della squadra di reagire nei momenti cruciali. L’Inter, una delle formazioni più temute in Serie A, è sembrata totalmente priva di idee in attacco, incapace di costruire azioni decenti.

