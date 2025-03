Napoli-Inter: un attaccante sotto accusa, il giudizio che fa discutere

Un risultato che lascia riflettere: tra i protagonisti di Inter-Napoli, uno in particolare finisce nel mirino per una prestazione che non è passata inosservata.

La sfida tra Inter e Napoli, giocata ieri sera al Maradona, ha regalato emozioni e qualche spunto di riflessione. La squadra nerazzurra ha chiuso il match con un pareggio, ma non sono mancate prestazioni che hanno brillato ed altre tremendamente deludenti. Alessandro Bastoni ha confermato di essere un pilastro della retroguardia, con interventi decisivi. Federico Dimarco, sulla fascia sinistra, ha dato un contributo significativo sia in fase difensiva che offensiva. Entrambi hanno meritato un voto di 7 in pagella, come sottolineato da Tuttosport.

Il vero protagonista in difesa

Nel momento in cui il Napoli si stava preparando a segnare, Bastoni ha evitato un gol già fatto, con Josep Martinez ormai impotente: si era sul punteggio di 0-1 ed il difensore si è buttato alla disperata su un tiro a botta sicura di Lukaku riuscendo a deviarlo in corner. Il possibile gol avrebbe potuto complicare ulteriormente una serata che comunque è stata piuttosto difficile per l’Inter.

La bocciatura degli attaccanti: Lautaro, Thuram e Correa sotto accusa

Mentre la difesa nerazzurra si è distinta, il reparto offensivo ha deluso. Lautaro Martinez, pur cercando di farsi vedere nel vivo del gioco, non ha avuto l’efficacia sperata. Con una prestazione valutata sul 5,5: il suo contributo è risultato insufficiente. Thuram, nonostante i suoi movimenti continui e l’impegno, non è andato neanche vicino al gol. Il voto di 5 rispecchia la sua incapacità di concretizzare. La bocciatura più severa è però per Joaquin Correa, il cui comportamento in campo ha fatto storcere il naso. Il suo 4,5 in pagella lo qualifica come uno dei peggiori in campo, con l’aggettivo “ectoplasma” che lo definisce in modo impietoso.

