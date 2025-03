“Non ho visto niente”: Capello attacca tutta l’Inter per quanto fatto a Napoli

Nel day after di Napoli-Inter riecheggia l’analisi dura di Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport.

Il confronto tra Inter e Napoli è stato un concentrato di emozioni che ha messo in luce alcuni aspetti chiave per entrambe le squadre: l’ex allenatore Fabio Capello ha espresso il suo parere sul match. L’Inter mantiene la sua posizione in vetta alla classifica, un risultato che regala fiducia e serenità alla squadra di Inzaghi. Questo permette ai nerazzurri di affrontare le prossime sfide con un maggiore senso di sicurezza. Al contrario, il Napoli ha rischiato di uscire sconfitto, ma ha trovato la forza di recuperare, riuscendo a strappare un pareggio nel finale. Nonostante il rammarico per il risultato che avrebbe potuto essere più favorevole, la prestazione del Napoli ha dimostrato una crescita del gruppo. Non sono mancati episodi da moviola in entrambe le aree da rigore che stanno tuttora generando furiose polemiche.

Le ombre dell’Inter

Capello evidenzia le sofferenze dell’Inter dal punto di vista fisico: Dimarco ha deliziato il pubblico con una giocata straordinaria, mentre il Napoli ha dominato il gioco con una corsa costante e una gestione brillante del pallone, grazie in particolare alle giocate di Lobotka. “L’atteggiamento dell’Inter: ero abituato a vedere una squadra dominante, sicura, che imposta e fa correre la palla rapidamente, ma non ho visto nulla di tutto questo“; l’accusa del tecnico. L’uscita di Dimarco e Calhanoglu ha segnato un punto di svolta negativo, privando la squadra di spinta e idee. Inoltre, Barella ha dovuto fare un lavoro difensivo più pesante del solito e questo gli ha impedito di mostrare il suo solito dinamismo.

Le bordate sui cambi

L’ex C. T. si è mostrato perplesso sulle sostituzioni effettuate da Inzaghi: “In campo in effetti ho visto un po’ di confusione, l’Inter è sempre organizzata ma ieri sembrava non riuscire a raccapezzarsi. E le sostituzioni non mi hanno convinto: Inzaghi ha preferito inserire Correa per Thuram, lasciando in panchina Arnautovic che arrivava dal gol strepitoso alla Lazio in Coppa Italia e attraversava un momento di grande euforia. Frattesi è entrato a dieci minuti dalla fine, ma il suo dinamismo sarebbe servito prima”.

