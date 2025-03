Napoli-Inter, gli episodi nelle due aree non smettono di far discutere: quanti rigori mancano?

Napoli-Inter è stata una gara tesa conclusasi con un pareggio che ha lasciato qualche strascico per alcuni episodi controversi.

Il big match tra Napoli e Inter si è concluso con un pareggio che ha lasciato molti spunti di riflessione. Ieri per colpa di svariati fattori non si è vista certo la migliore Inter stagionale, come testimoniato dai tanti giocatori che hanno dato vita a prestazioni deludenti. In campo le due squadre hanno dato vita a una sfida avvincente ma alcune situazioni durante la partita hanno suscitato polemiche, in particolare per quanto riguarda l’operato dell’arbitro. La gara è stata segnata da diversi episodi che hanno alimentato il dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Gli episodi da moviola

La Gazzetta dello Sport, nella sua consueta analisi, ha sollevato dubbi riguardo alcune decisioni prese dall’arbitro Doveri. In particolare, viene sottolineato come la punizione che ha portato al primo gol dell’Inter, un fallo su Mkhitaryan, sia stata correttamente assegnata. Tuttavia, poco prima di quel momento, si sarebbe dovuto concedere un calcio di rigore ai nerazzurri per un contatto di McTominay su Dumfries al 20’ del primo tempo. L’episodio è stato descritto come un tamponamento, con il braccio dello scozzese che ha colpito il collo dell’esterno interista senza che vi fosse alcun intervento sul pallone. Inoltre, al 10’ del primo tempo manca un’ammonizione a Rrahmani che ha colpito Thuram con un calcione da dietro. Restano anche dei dubbi sulla trattenuta di Bastoni a Politano, che secondo molti avrebbe meritato un cartellino giallo.

Le decisioni più critiche e il risultato finale

Al 33’, l’episodio riguardante Dumfries che ha colpito il pallone con un braccio largo ma in una posizione di protezione secondo la rosea la decisione è giusta dato che non è stato ritenuto un aumento del volume del corpo. Un altro episodio che ha creato dibattito è stato il comportamento di Bisseck, che con una sbracciata ha colpito McTominay al collo, ma senza ricevere il cartellino giallo.

