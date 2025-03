Napoli-Inter: le dichiarazioni forti di Conte, l’allenatore esce allo scoperto

Napoli-Inter termina 1-1: è stato un match molto combattuto e giocato molto bene sopratutto dai campani.

Al termine di una delle partite più attese della stagione, il Napoli ha affrontato l’Inter in un duello equilibrato. Il Napoli ha mostrato carattere contro una squadra costruita per vincere. La determinazione vista in campo ha confermato la crescita del gruppo, che ha saputo mettere in difficoltà i nerazzurri. L’Inter, logorata dalle fatiche che comporta l’inseguire la vittoria in tutte e tre le competizioni a cui partecipa, ha fatto pochissimo per vincere la partita ma è arrivata a pochi minuti dal realizzare un colpaccio che avrebbe detto molto in ottica corsa scudetto. Inzaghi ed i tifosi nerazzurri sono ora in ansia per le condizioni degli ultimi due infortunati.

Conte elogia la crescita della squadra azzurra

Nella conferenza stampa post partita, Antonio Conte ha sottolineato l’importanza della prestazione del Napoli contro una squadra forte come l’Inter. Secondo l’allenatore, confrontarsi ad armi pari con un’avversaria così attrezzata rappresenta un segnale significativo. La partita, giocata con grinta e determinazione, ha mostrato quanto lavoro sia stato fatto negli ultimi mesi. Conte ha parlato di una base solida su cui costruire il futuro, con la possibilità di integrare nuovi elementi arrivati nel mercato invernale. La capacità di ribaltare le situazioni difficili, unita alla voglia di non arrendersi, lascia trasparire fiducia nel prosieguo del campionato.

Il secondo tempo che cambia la stagione

Nel secondo tempo il Napoli ha alzato il ritmo, mettendo in difficoltà l’Inter che infatti non si è mai fatta vedere dalle parti di Meret. Conte ha dichiarato che questa prestazione conferma quanto la squadra sia viva e consapevole della propria forza. Il messaggio che l’allenatore ha voluto trasmettere è chiaro: il Napoli può lottare per lo scudetto. “La partita era influente per la classifica, può essere anche influente per una questione di personalità. Oggi, a 11 partite dalla fine, ad un punto dalla testa della classifica, ci deve far capire che nonostante le grandi difficoltà se vogliamo noi ci siamo per lo scudetto. Questo è il messaggio che deve passare chiaro, prima a noi stessi, poi all’esterno“; le sue parole.

