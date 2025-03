Inter in ansia per Dimarco: sarà in campo contro il Feyenoord?

L’Inter trattiene il fiato: il destino di Dimarco in vista della sfida contro il Feyenoord è appeso a un filo.

Federico Dimarco continua a imporsi come figura chiave per l’Inter. Il suo contributo offensivo risplende nei numeri della stagione: quattro reti e sette assist che raccontano l’importanza delle sue giocate. L’esterno sinistro non è solo un interprete di qualità, ma un elemento che dona equilibrio e profondità alla manovra nerazzurra. La sua capacità di incidere nelle partite più complesse lo ha reso imprescindibile trasformandolo in un riferimento costante per Inzaghi. La squadra sembra dipendere dalla sua vena creativa, e ogni sua assenza lascia un vuoto difficile da colmare: ieri però non è stato l’unico migliore in campo.

L’importanza di Dimarco nei momenti decisivi

Nella sfida contro il Napoli, il suo nome ha brillato ancora una volta, come evidenzia la Gazzetta dello Sport. Non è stato solo il gol su punizione a sancire la sua grandezza, ma l’impatto che ha avuto sulla squadra. Dimarco è un regista aggiunto che legge il gioco con intelligenza e sa posizionarsi con tempismo. La sua uscita anticipata per un problema muscolare ha scosso l’ambiente nerazzurro, facendo emergere l’importanza della sua presenza. Inzaghi, preoccupato per le condizioni del giocatore, ha lasciato trasparire tutta la tensione legata all’incertezza sulle tempistiche di recupero, consapevole di quanto il numero 32 sia fondamentale.

La corsa contro il tempo per il Feyenoord

Le prossime ore saranno decisive per stabilire se Dimarco potrà scendere in campo contro il Feyenoord. La contrattura al flessore destro ha complicato i piani dell’Inter, che già deve fare i conti con altre assenze sugli esterni. Il fatto che possa viaggiare per l’Olanda resta in bilico: un’eventuale presenza dell’esterno azzurro sarebbe una boccata d’ossigeno per una squadra che affronta la Champions con più di qualche incertezza fisica. Dimarco, con la sua classe e la capacità di risolvere le partite con una giocata, resta l’arma su cui Inzaghi punta per superare un ostacolo delicato. Se oggi i test daranno risposte incoraggianti, i tifosi potranno sperare di vederlo protagonista anche in Europa.

