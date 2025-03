Napoli-Inter: le pagelle della Gazzetta dello Sport, marea di insufficienze

Due eroi in campo, ma scelte inspiegabili cambiano tutto: cosa è successo nei minuti più caldi della partita di Napoli?

La gara pareggiata col Napoli ieri nel tardo pomeriggio ha lasciato più amarezze che soddisfazioni in casa Inter. La squadra ha lottato senza mai trovare il ritmo giusto, mostrando difficoltà a contenere gli attacchi avversari e a costruire azioni fluide. Due giocatori hanno dimostrato carattere e qualità, diventando punti fermi nei momenti più delicati della gara. Le pagelle della Gazzetta dello Sport raccontano di una prestazione collettiva sotto le aspettative, con diverse insufficienze che riflettono l’incapacità di ribaltare l’inerzia della partita.

La difesa resiste grazie a interventi decisivi

Al centro della retroguardia, Bastoni ha dato prova del suo valore con due salvataggi fondamentali, uno dei quali su Lukaku lanciato a rete. Senza il suo intervento, è probabile che sarebbe arrivata una sconfitta. Dimarco, sull’esterno sinistro, ha cercato di dare ordine e creatività, distinguendosi come il più costante in mezzo al campo. La sua punizione, trasformata in gol, ha acceso la speranza di portare a casa il bottino grosso, grossissimo; tuttavia quello è stato uno dei pochi lampi della gara nerazzurra e lui stesso è stato costretto al cambio per infortunio. La rosea assegna 7 ad entrambi gli italiani. Josep Martinez è riuscito a tenere a galla la squadra con alcune parate importanti e per poco non gli riusciva anche il miracolo finale su Billing; 6,5 per lui.

Scelte tattiche discutibili affossano la squadra

L’analisi della partita non può prescindere dalle decisioni dell’allenatore. Cambi di modulo continui e poco chiari hanno disorientato i giocatori, che sono apparsi smarriti nei momenti cruciali. In particolare, la scelta di sostituire Bastoni nel finale ha lasciato molti dubbi, visto che ha privato la squadra del miglior difensore proprio quando la pressione avversaria aumentava. Il quotidiano assegna 5,5 al tecnico ed a Acerbi, Barella, Calhanoglu, Lautaro, Zielinski e Pavard; sufficienza per Bisseck, Dumfries e Mkhitaryan, 5 per Correa e Thuram.

