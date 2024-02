L’ex arbitro Piero Ceccarini ha rilasciato un’intervista a Repubblica, parlando così della designazione arbitrale di Inter–Juve

ORSATO – «Siamo all’assurdo, sono passati sei anni dall’episodio Pjanic-Rafinha e da allora Orsato non ha più arbitrato una partita tra Inter e Juventus. Come si fa Orsato è uno dei migliori arbitri al mondo, il migliore direttore di gara italiano, possibile che non ci sia modo di affidargli Inter-Juve? L’Inter negli ultimi anni l’ha arbitrata, tanto vale allora assegnargli anche le gare con i bianconeri. Sarebbe un bel segnale. Invece continua questa situazione senza senso».

