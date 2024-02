Orario Inter Juve: quando si gioca il Derby d’Italia di San Siro, valido per la 23esima giornata di Serie A

È la settimana di Inter-Juve. I bianconeri torneranno in campo domenica sera per il Derby d’Italia, in palio tre punti pesantissimi nello scontro diretto per la vetta della classifica.

La partita, in programma a San Siro, andrà in scena domenica 4 febbraio 2024, alle ore 20.45.

The post Orario Inter Juve: quando si gioca il Derby d’Italia di San Siro appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG