Sono queste le parole dell’esperto di mercato Ceccarini che parla così della Juventus sul suo editoriale a TMW.

Ecco le parole dell’esperto di mercato Ceccarini, che discute così a TMW della Juventus: “La Juventus resta una delle società più attive. In entrata il tema più caldo è senza dubbio quello degli esterni con i nomi di Grimaldo e Odriozola da tenere in grande considerazione ma qualcosa potrebbe accadere in uscita. A centrocampo Allegri sta dando fiducia a Miretti, anche Fagioli all’occorrenza si è rivelato una pedina molto utile e per questo la Juventus sta riflettendo su un’eventuale partenza.“

Conclude così il giornalista: “Detto che l’idea sarebbe quella di trovare un accordo per prolungare il contratto di Rabiot, resta fortemente da monitorare la situazione relativa a McKennie. Lo statunitense, che sarà impegnato con la sua Nazionale al Mondiale, piace da tempo al Tottenham. Paratici lo ha portato in bianconero e ora potrebbe ripetere la stessa cosa, facendo un’offerta già nella sessione invernale.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG