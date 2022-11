Il famoso esperto di mercato Ceccarini su TMW rivela che il Milan ha bloccato un portiere giovanissimo per la primavera.

Il mercato del Milan si muove, ma lo fa anche attraverso i giovani, l’esperto di mercato Ceccarini rivela a TMW nell’editoriale che i rossoneri hanno bloccato un giovane portiere: “Il club rossonero in vista della prossima stagione ha bloccato il portiere francese Noah Raveyre, classe 2005, attualmente in forza al Saint-Etienne“

Il giornalista Giovanni Scaramuzzino della Rai, su MilanNews.it parla del giovane rossonero Thiaw: “È un’altra scommessa del Milan, che è chiaramente una squadra su cui ci sono grandi aspettative in Italia ma anche in Europa. Il Milan ha puntato sui giovani ma chiaramente ha bisogno di tempo per assemblare le novità. Non credo che la partita di Cremona possa dare un giudizio definitivo sul ragazzo, che però ha fatto vedere dei buoni numeri e ha sfiorato anche un gol. Credo che sia un profilo interessante“.

