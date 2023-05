L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle possibili manovre in attacco dei nerazzurri sul mercato.

Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili prossime mosse in attacco dell’Inter. “Le principali novità potrebbero essere in attacco. Qualcosa sicuramente cambierà. Chi sembra destinato a partire è Correa. Il club nerazzurro sta lavorando su più fronti. È evidente che l’anno prossimo l’obiettivo sarà quello di tornare a lottare per vincere lo scudetto e quindi serviranno nuovi innesti”.

esultanza gol Joaquin Correa

“Uno degli obiettivi rimane Retegui, che il Tigre riscatterà dal Boca Juniors. L’Inter è intenzionata a fare un investimento importante sull’attaccante della Nazionale, magari provando a inserire nella trattativa Colidio. Il club nerazzurro però vorrebbe fare all-in con Lukaku. Nel senso che se il Chelsea aprisse ad un nuovo prestito anche Big Rom (rinunciando ad una parte importante di ingaggio) potrebbe rimanere creando un reparto offensivo di primissimo livello”.

L’articolo Ceccarini: “L’Inter vuole tornare a lottare per lo Scudetto e fare all-in su Lukaku, Retegui resta un obiettivo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG