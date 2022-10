Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha parlato delle strategie future del Milan in attacco: la prima opzione è Broja

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato così del futuro attacco del Milan:

«Anche il Milan in vista della prossima stagione ha cominciato il suo giro d’orizzonte, soprattutto in attacco. La situazione relativa a Ibrahimovic e Giroud, che hanno il contratto fino a giugno, è in evoluzione e il club rossonero sta pensando a quali potrebbero essere le eventuali alternative. Punte forti in circolazione non ce ne sono molte ma il Milan sta seguendo con attenzione Armando Borja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea, l’anno scorso in prestito al Southampton. Rientrato alla base sta trovando poco spazio e magari in estate potrebbe diventare un’ipotesi concreta. Da segnalare che su Broja c’è da tempo anche l’interesse del Napoli».

