Allegri, allenatore della Juventus ha dato spazio al giovane Iling-Junior dopo una bella prima parta di stagione con la seconda squadra.

Alcune volte durante i momenti di difficoltà accade quello che meno ti aspetti, trova l’asso nella manica, quello può essere Iling–Junior per la Juventus di Max Allegri. Per il diciannovenne inglese stiamo parlando di un grande fisico di 1.82. Guarda caso schierato al posto di Filip Kostic nella parte finale della partita. Entrambi giocatori fisici con velocità elevate di gioco, se il serbo è più propenso al cross, il giovane inglese è il tipico esterno dribblomane con capacità anche tecniche oltre la media. È in lista B di Champions League ed è quindi schierabile tranquillamente.

Chi ne fa senza ombra di dubbio le spese è Soulé, il giovane argentino non è mai entrato realmente nelle rotazioni come Miretti (praticamente schierato quasi in tutte le partite). Ma come Fagioli, il ragazzo non riesce ad entrare nello scacchiere tattico. Vuoi per il fisico forse ancora troppo leggero per il calcio di Serie A oppure per una mancanza ancora di una vera incisività nei pochi minuti che gli sono stati concessi. Per l’argentino e Fagioli si spalancano senza ombra di dubbio le strade del prestito, mentre per Iling si può attendere maggiore spazio.

