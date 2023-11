La seconda vita di Petr Cech da portiere di hockey su ghiaccio: accordo per il prestito con i Belfast Giant, squadra di Serie A britannica

Petr Cech dopo l’addio al calcio si è lanciato in una nuova avventura nell’hockey su ghiaccio, sport molto popolare in Repubblica Ceca.

L’ex portiere del Chelsea che difende la porta dell’Oxford City Stars, terza categoria britannica, ha firmato per un prestito secco con i Belfast Giants, squadra che invece milita nella prima divisione e campione in carica: si tratta di un accordo per le prossime due sfide, in cui difenderà la porta della squadra nordirlandese.

