Brutte notizie per l’Inter sul fronte difesa: si teme una lesione per Bastoni, che salterà la Juve e rischia di rimanere fermo un mese

L’infortunio subito da Alessandro Bastoni in Nazionale ostacola i piani dell’Inter in vista del match contro la Juve e mette in ansia Simone Inzaghi e tutto lo staff nerazzurro, in attesa dell’esito dei nuovi esami strumentali. I primi, quelli effettuati in Nazionale, hanno evidenziato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il timore è che ci sia una lesione. A parlarne è Tuttosport.

Sul quotidiano si legge: «Il difensore è già tornato a Milano per svolgere le terapie e all’inizio della prossima settimana svolgerà nuovi accertamenti. Bastoni salterà Juventus-Inter? Oggi la risposta è sì, anche perché non si può del tutto escludere una lesione. In quel caso, non ci sarebbero dubbi, anzi, Bastoni non solo salterebbe la Juve, ma rischierebbe un mese di stop (perdendo anche Benfica, Napoli, Udinese, Real Sociedad e forse Lazio, il 17 dicembre). Inzaghi spera che venga confermata una contratture per avere Bastoni, se non a Torino, nelle gare successive».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG