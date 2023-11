Caso Scommesse, Alessandro Florenzi sentito dalla Questura di Torino si difende: «Non ho mai giocato sul calcio»

Alessandro Florenzi, ultimo nome uscito fuori nell’indagine della Questura di Torino sulle scommesse, ha parlato ieri con i pm ribadendo la sua difesa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno del Milan avrebbe infatti ammesso di aver giocato alla Roulette, ma che non ha mai fatto nessuna scommessa sul calcio. In caso venisse confermata la sua punizione, per lui si tratterebbe di una semplice multa senza nessuna squalifica di campo.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG