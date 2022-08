Aleksander Ceferin, presidente UEFA, che prima dei sorteggi Champions ha consegnato il Premio del Presidente a Sacchi. Le parole

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, che prima dei sorteggi Champions ha consegnato il Premio del Presidente a Sacchi. Le parole:

«È stato un allenatore visionario. Le sue squadre attaccavano in casa e fuori, lui non aveva mai paura, ecco perché il Milan di allora era imbattibile. Per me è stata una sorpresa che una squadra potesse attaccare sempre, soprattutto una squadra italiana!” ha dichiarato il numero uno della confederazione calcistica europea»

