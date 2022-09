Il Milan sta preparando la trasferta di Empoli. Pioli può contare su tante soluzioni a centrocampo in vista del match

Sandro Tonali e Ismael Bennacer sono i titolarissimi del Milan ma la sosta delle Nazionali, così come riportato da TuttoSport, ha riconsegnato all’allenatore un Pobega e Vranckx in grande spolvero. Non va poi dimenticato Rade Krunic il jolly che Pioli sa bene di poter utilizzare in più ruoli. Con i tanti impegni che attendono il Milan una solzione in più per Pioli.

